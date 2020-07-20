Валерий Лидин примет участие в заседании Госдумы РФ

Об этом сообщили в пресс-службе пензенского ЗакСобра. В ходе мероприятия, которое пройдет 22 июля, будет заслушан ежегодный отчет правительства страны за 2019 год. С докладом выступит премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Депутаты фракций нижней палаты парламента России подготовили около 200 вопросов, большинство из которых касаются экономических и социальных последствий пандемии COVID-19.

Кабинет министров обязан ежегодно представлять Госдуме отчет о своей деятельности в соответствии со статьей 114 Конституции РФ. Заседание в 2020 году было перенесено с 15 апреля на 22 июля в связи с эпидемией Covid-19.