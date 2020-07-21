Пензенская область переходит на третий этап снятия ограничений

На сайте правительства Пензенской области опубликовали документ, в котором сообщается о переходе на третий этап снятия ограничений из-за коронавируса.

«С 21.07.2020 осуществить переход на третий этап снятия ограничений. Возобновить работу с соблюдением требований Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека предприятий торговли и сферы услуг без ограничения числа одновременно обслуживаемых посетителей и площади открываемого объекта», - отмечается в документе.

Посмотреть его можно ЗДЕСЬ.

Напомним, 18 июля губернатор Иван Белозерцев записал видеообращение к пензенцам, в котором сообщил о том, что регион перейдет на новый этап смягчения ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.