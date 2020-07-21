На «Экспрессе» рассказали о том, как в Пензе прошел конкурс профмастерства

Директор ассоциации пензенских строителей Виктор Галкин в программе «Тема дня» (16+) на телеканале «Экспресс» поделился тем, как прошел конкурс профмастерства и по каким критериям оценивали работы.

Он подчеркнул, что ежегодное мероприятие очень важно. По его словам, в конкурсе имеется три номинации, которые могут меняться – штукатур, плиточник или каменщик, а также дорожные профессии – грейдерист, машинист асфальтоукладчика, машинист погрузчика.

«Это интересно для всех тружеников - они знают, что в следующем году у них будет праздник. Они проходят отбор в своих организациях, потом попадают на областной этап, поэтому у нас маляры – лучшие. Мы выбрали в качестве объекта Спасский собор, куда нельзя пускать много специалистов и подсобников. Такие конкурсы нужно проводить. На нашем примере, мы инициировали его в 2010 году, и потом мероприятие начали проводить по всей России. Наш штукатур на федеральном уровне занял первое место, что говорит о том, что у нас специалисты в Пензе и области есть», - подчеркнул Виктор Галкин.

Он назвал и критерии, по которым оценивали работы конкурсантов.

«Здесь оценивают качество выполнения работ. Если говорим про штукатуров, то все должно быть отлично - пятибалльная система: качество, время выполнения работ - у нас дается 6 часов - и теория по охране труда и техбезопасности, где участники должны ответить на 20 вопросов. У нас – сильные конкурсанты.

Спасибо руководителям, они готовят конкурсантов, чтобы они прославляли и популяризировали свою профессию», - пояснил начальник ведомства.

Он поделился впечатлением о конкурсе среди асфальтоукладчиков.

«Его проводили в Нижнем Ломове – дорога на Наровчат. Сделали отлично. Люди знают свою профессию. Свое дело надо любить. К любой профессии нужно относиться с любовью, и тогда все получится», - отметил он.

Виктор Галкин пояснил, что за первое место победитель получает автомобиль, за второе – домашний кинотеатр, за третье – планшет, за утешительное четвертое спонсоры вручают телевизоры. Также все участники получают благодарности и другие призы.

Полный выпуск программы можно увидеть здесь.