Пензенцам рассказали о погоде на 21 июля

По данным ведомства, по области местами пройдет кратковременный дождь и гроза. Синоптики отмечают, что столбик термометра поднимется до отметки 21-26 градусов тепла. Скорость ветра при грозе достигнет 15-18 метров в секунду.

Спасатели рекомендуют в непогоду, по возможности, не выходить из дома. Если сильный ветер застал на улице, не нужно прятаться около зданий, рекламных щитов, остановочных павильонов и линий электропередач, так как это может быть опасно для жизни.

В экстренных ситуациях следует звонить по номеру 112.