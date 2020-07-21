Пензенцам рассказали о погоде на 21 июля

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На сайте управления МЧС по Пензенской области появился оперативный прогноз погоды на 21 июля.
По данным ведомства, по области местами пройдет кратковременный дождь и гроза. Синоптики отмечают, что столбик термометра поднимется до отметки 21-26 градусов тепла. Скорость ветра при грозе достигнет 15-18 метров в секунду.
Спасатели рекомендуют в непогоду, по возможности, не выходить из дома. Если сильный ветер застал на улице, не нужно прятаться около зданий, рекламных щитов, остановочных павильонов и линий электропередач, так как это может быть опасно для жизни.
В экстренных ситуациях следует звонить по номеру 112.