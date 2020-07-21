Скончался известный ведущий прогноза погоды Александр Беляев

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На 72-м году жизни умер ведущий прогноза погоды на телевидении, ученый, кандидат географических наук Александр Беляев.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал НТВ. В 2018 году ведущий заявил, что у него рак легких. Он боролся с недугом более восьми лет, в 2017-м перенес две операции.
Беляев был членом Академии российского телевидения. Как рассказали в Instagram-аккаунте журнала «Starhit», последний разговор ведущий «Прогноза погоды» закончил словами: «Держите за меня кулачки! Верю, что выкарабкаюсь!», - но чуда не случилось. Отмечается, что он скончался в реанимации.