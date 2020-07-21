Пензенцам рассказали, как избежать заражения бешенством

В управлении Роспотребнадзора по Пензенской области напомнили, как защититься от бешенства.

«Бешенство - особо опасное смертельное инфекционное заболевание, вызываемое рабдовирусом. Вирус бешенства поражает практически всех теплокровных животных и опасен для человека, передается со слюной при укусе больным животным», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Особо отмечается, что в последние годы ситуация с распространением этого вируса ухудшается, появляются новые очаги в дикой природе, чему способствует увеличение популяции бездомных кошек и собак. Среди диких животных чаще всего (80% случаев) переносчиком является лиса, реже (14%) – енотовидная собака, волки (1%). Также передавать инфекцию могут мелкие зверьки отряда псовых, куньих и грызуны (4-5% случаев). Болезнь остается чрезвычайно опасной и заразной и по сей день.

«Пензенская область – территория с активно действующими природными очагами бешенства. В 2020 году уже зарегистрирован 41 случай заболевания животных, основная масса которых – домашние (19 - среди собак и 15 - среди кошек); 7 случаев выявлено у лис», - отметили в пресс-службе.

С учетом существующих рисков необходимо помнить о безопасности. Так, к мерам профилактики относятся вакцинация животных, соблюдение правил их содержания, санитарная очистка поселений и регулирование численности диких зверей в природе.

В случае укуса, оцарапывания, ослюнения животным следует незамедлительно обработать повреждение. Рану нужно как следует промыть с мылом под проточной водой в течение нескольких минут. После этого края раны нужно обработать 70% этиловым спиртом или 5% спиртовым раствором йода и обязательно обратиться за медицинской помощью. Лечебно-профилактическая иммунизация - единственный способ предупредить бешенство.