print_r(EVAL)
Class: None | Type: Unknow | Function: eval
File: /var/www/www-root/data/www/penza-press.ru/functions/func.common.php(147) : eval()'d code line 37
Array
(
    [temp] => +15
    [weatherType] => ясно
    [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/skc_n.png
)
Погода
ясно
+15 оС

$ 71 р

€ 82 р

0:58
21.07.2020г.
Пензенцам рассказали о квартирах в ЖК «Созвездие»

Пензенцам рассказали о квартирах в ЖК «Созвездие»

Пн, 20.07.20 17:37
Просмотров: 696
На первой линии Города Спутника появляется ЖК «Созвездие». Это жилой комплекс комфорт-класса, в котором особое внимание уделяется планировкам.

Во время проектирования было много обсуждений, много общения с клиентами. Застройщик узнавал, какие детали важны людям, что им нравится, а чего категорически не хотелось бы видеть в квартире. В итоге разработали планировки на разные жизненные сценарии.

Стоит отметить, что фасады верхних этажей полностью стеклянные – от пола до потолка. Так что такая квартира будет наполнена солнечным светом, а наблюдать за природой вы сможете из любой точки.

Если же вам привычнее классический вариант квартиры – просто спуститесь на несколько этажей. Кстати, и здесь большинство квартир с увеличенными окнами. Так что темными такие помещения точно не будут.

Застройщик спроектировал квартиры для разных типов семьи и людей с разным характером. Например, если у вас большая семья, которая любит приглашать в гости друзей, если ваши дети любят подвижные игры, для которых нужно много пространства, вам наверняка понравится трехкомнатная евроформата с просторной (35,74 кв. м) кухней-гостиной.

Если же вам по душе иметь больше личного пространства, где можно отдыхать, творить, мечтать и воплощать мечты в жизнь, вас порадует традиционная квартира с изолированными комнатами.

У каждой комнаты свой характер. Например, в некоторых спальнях есть два окна или две стены полностью из стекла (если покупаете квартиру на верхних этажах). Такая комната для тех, кто любит наслаждаться видами природы и наблюдать за жизнью города из любого уголка спальни. Другие комнаты – с балконом. Для тех, кому важнее всего полной грудью вдыхать чистый, свежий воздух. Есть и небольшие уютные комнаты с одним окном, которые отлично подойдут в качестве рабочего кабинета, места, где ничто не будет отвлекать от важных дел.

Какой бы вариант вы ни выбрали, в каждом спроектировали кухню таким образом, чтобы хватало места для готовки, столовой зоны и всей техники, а коридор так, чтобы с легкостью установить вместительную систему хранения вещей.

Узнать подробнее можно по телефону 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный). Больше планировок можно посмотреть на termodom-pnz.ru.

Застройщик – ООО СЗ «Созвездие», проектные декларации на sozvezdie.me.

Источник фотографии: фото предоставлено компанией "Термодом"
Читайте также:
Стартовали полеты крупного авиаперевозчика из Пензы в Москву
23:45
Задержана группа «банкиров», занимавшихся незаконной финансовой деятельностью
22:52
Поделиться
Новости СМИ2

Эксклюзив

Как выжить в лесу. Мастер-класс от поисковика для «Пенза-Пресс»
20.07.2020 07:29
Особняк в историческом центре Пензы ждет реставрация. Эксклюзив
17.07.2020 07:30
«Локомотив-Пенза» — проект молодой, но не краткосрочный
17.07.2020 06:25
Талантливые и независимые. Три истории успеха молодых людей из Пензы
16.07.2020 08:25
Пензенцы вывели производство авиатренажеров на новый уровень
16.07.2020 07:32
Три пензенских сквера преобразят до конца года. ПРОЕКТЫ
15.07.2020 07:29
Анатолий Квитко: Ренессанс пензенского бокса 70-80-х возможен
15.07.2020 06:25
Получившая квартиру врач из Пензы рассказала о жилье и отношении к профессии
14.07.2020 15:58
Эстетика малых городов: интервью с пензенским архитектором о благоустройстве
14.07.2020 07:15
«Мы поверили, что дом достроят, нас не обманули». Интервью с дольщиками ЖК «Маяковский»
13.07.2020 08:29
Купить нельзя пройти мимо: первые приобретения для малыша
12.07.2020 14:41
На Суре у плотины ТЭЦ-1 в Пензе обнаружили масляные разводы
10.07.2020 18:33
«Трудности развивают навыки». Интервью с визажистом «Первого канала» Викторией Бойчак
10.07.2020 16:47
«Конечная цель – установить судьбу каждого бойца». Интервью с Ларисой Казаковой
09.07.2020 18:00
Зареченца без маски едва не вышвырнули из автобуса, а пассажирка устроила скандал
07.07.2020 16:09
В ловушке коронавируса. Вернутся ли в Пензу концерты после пандемии?
06.07.2020 15:57
Пенсионер из Пензы рассказал, как в одночасье оказался на улице
06.07.2020 10:04
Зря ли волнуются обманутые дольщики? Интервью о проблемных домах Пензы
03.07.2020 14:27
Уроженец Пензы поделился эмоциями от участия в параде Победы в Москве
30.06.2020 15:06
Готовим пять видов окрошки и домашний квас. Мастер-класс
29.06.2020 14:50
Пензенцы просят уличных художников украсить их двор граффити
26.06.2020 12:05
В Пензе после трагедии с подростком намерены снести детскую площадку
25.06.2020 16:18
«Мы не сможем по-другому»: основатели поискового отряда «Лиза Алерт Пенза» рассказали о семье и работе
25.06.2020 14:50
В отношении СМУП «Пензалифт» открыли конкурсное производство
19.06.2020 17:13
С надеждой на правильные выводы. Интервью с актером Антоном Некрасовым
17.06.2020 18:02
«Университет-Визит»: прозябание с оптимизмом
16.06.2020 14:55
Полупустые ТЦ и уличные очереди: как COVID-19 изменил шопинг в Пензе
16.06.2020 13:10
Кино как спасение. Интервью со Светланой Старостиной
01.06.2020 17:46
Как выжить в лесу. Мастер-класс от поисковика для «Пенза-Пресс»
20.07.2020 07:29
Особняк в историческом центре Пензы ждет реставрация. Эксклюзив
17.07.2020 07:30
«Локомотив-Пенза» — проект молодой, но не краткосрочный
17.07.2020 06:25
Талантливые и независимые. Три истории успеха молодых людей из Пензы
16.07.2020 08:25
Пензенцы вывели производство авиатренажеров на новый уровень
16.07.2020 07:32
Три пензенских сквера преобразят до конца года. ПРОЕКТЫ
15.07.2020 07:29
Анатолий Квитко: Ренессанс пензенского бокса 70-80-х возможен
15.07.2020 06:25
Получившая квартиру врач из Пензы рассказала о жилье и отношении к профессии
14.07.2020 15:58
Эстетика малых городов: интервью с пензенским архитектором о благоустройстве
14.07.2020 07:15
«Мы поверили, что дом достроят, нас не обманули». Интервью с дольщиками ЖК «Маяковский»
13.07.2020 08:29
Купить нельзя пройти мимо: первые приобретения для малыша
12.07.2020 14:41
На Суре у плотины ТЭЦ-1 в Пензе обнаружили масляные разводы
10.07.2020 18:33
«Трудности развивают навыки». Интервью с визажистом «Первого канала» Викторией Бойчак
10.07.2020 16:47
«Конечная цель – установить судьбу каждого бойца». Интервью с Ларисой Казаковой
09.07.2020 18:00
Зареченца без маски едва не вышвырнули из автобуса, а пассажирка устроила скандал
07.07.2020 16:09
В ловушке коронавируса. Вернутся ли в Пензу концерты после пандемии?
06.07.2020 15:57
Пенсионер из Пензы рассказал, как в одночасье оказался на улице
06.07.2020 10:04
Зря ли волнуются обманутые дольщики? Интервью о проблемных домах Пензы
03.07.2020 14:27
Уроженец Пензы поделился эмоциями от участия в параде Победы в Москве
30.06.2020 15:06
Готовим пять видов окрошки и домашний квас. Мастер-класс
29.06.2020 14:50
Пензенцы просят уличных художников украсить их двор граффити
26.06.2020 12:05
В Пензе после трагедии с подростком намерены снести детскую площадку
25.06.2020 16:18
«Мы не сможем по-другому»: основатели поискового отряда «Лиза Алерт Пенза» рассказали о семье и работе
25.06.2020 14:50
В отношении СМУП «Пензалифт» открыли конкурсное производство
19.06.2020 17:13
С надеждой на правильные выводы. Интервью с актером Антоном Некрасовым
17.06.2020 18:02
«Университет-Визит»: прозябание с оптимизмом
16.06.2020 14:55
Полупустые ТЦ и уличные очереди: как COVID-19 изменил шопинг в Пензе
16.06.2020 13:10
Кино как спасение. Интервью со Светланой Старостиной
01.06.2020 17:46

Мы используем cookies для улучшения работы сайта и обеспечения удобства пользователей. Продолжая использовать этот сайт, Вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с Политикой использования cookies
Закрыть
×
Телеканал Экспресс
Радио Экспресс