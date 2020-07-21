Пензенцам рассказали о квартирах в ЖК «Созвездие»

На первой линии Города Спутника появляется ЖК «Созвездие». Это жилой комплекс комфорт-класса, в котором особое внимание уделяется планировкам.





Во время проектирования было много обсуждений, много общения с клиентами. Застройщик узнавал, какие детали важны людям, что им нравится, а чего категорически не хотелось бы видеть в квартире. В итоге разработали планировки на разные жизненные сценарии.

Стоит отметить, что фасады верхних этажей полностью стеклянные – от пола до потолка. Так что такая квартира будет наполнена солнечным светом, а наблюдать за природой вы сможете из любой точки.

Если же вам привычнее классический вариант квартиры – просто спуститесь на несколько этажей. Кстати, и здесь большинство квартир с увеличенными окнами. Так что темными такие помещения точно не будут.

Застройщик спроектировал квартиры для разных типов семьи и людей с разным характером. Например, если у вас большая семья, которая любит приглашать в гости друзей, если ваши дети любят подвижные игры, для которых нужно много пространства, вам наверняка понравится трехкомнатная евроформата с просторной (35,74 кв. м) кухней-гостиной.

Если же вам по душе иметь больше личного пространства, где можно отдыхать, творить, мечтать и воплощать мечты в жизнь, вас порадует традиционная квартира с изолированными комнатами.

У каждой комнаты свой характер. Например, в некоторых спальнях есть два окна или две стены полностью из стекла (если покупаете квартиру на верхних этажах). Такая комната для тех, кто любит наслаждаться видами природы и наблюдать за жизнью города из любого уголка спальни. Другие комнаты – с балконом. Для тех, кому важнее всего полной грудью вдыхать чистый, свежий воздух. Есть и небольшие уютные комнаты с одним окном, которые отлично подойдут в качестве рабочего кабинета, места, где ничто не будет отвлекать от важных дел.

Какой бы вариант вы ни выбрали, в каждом спроектировали кухню таким образом, чтобы хватало места для готовки, столовой зоны и всей техники, а коридор так, чтобы с легкостью установить вместительную систему хранения вещей.

Узнать подробнее можно по телефону 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный). Больше планировок можно посмотреть на termodom-pnz.ru.

Застройщик – ООО СЗ «Созвездие», проектные декларации на sozvezdie.me.