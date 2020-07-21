Бузова порассуждала об ЛГБТ в сексуальном купальнике

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Известная телеведущая и певица Ольга Бузова подняла в своем Instagram-аккаунте тему ЛГБТ-сообществ.
Звезда выбрала для поста роскошную фотографию – она позирует в слитном сексуальном купальнике и летящей накидке на фоне водоема. В небе видно яркую радугу, которую добавили с помощью фотошопа.
«В прошлом году даже держала ЛГБТ-флаг в руках и поднимала его – как видите, на мою ориентацию это никак не повлияло. Никакая пропаганда не может повлиять на смену ориентации», - отметила Ольга.
Многие фолловеры поддержали размышления певицы, отметив, что очень ждали ее мнения по этому поводу.