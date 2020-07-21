В центре Пензы прошел этап музыкального фестиваля

В центре Пензы вновь звучала музыка. В сквере имени Давыдова прошел очередной этап фестиваля «Музыка улицам города» (6+).

Он стартовал в конце мая и проходил в онлайн-формате. Однако благодаря постепенному снятию ограничений, связанных с пандемией, музыканты смогли вернуться к привычным уличным концертам. Первыми это сделали воспитанники детской музыкальной школы №9 и артисты центра культуры и досуга.

«В нашей стране и по всему миру была тяжелая обстановка. Мы очень рады, что сегодня имеем возможность выйти и поделиться своим творчеством. Потому что творческие люди не могут долго сидеть взаперти. Дети всегда готовы выступать на публику. Они это очень любят. Для нас это глоток воздуха», - прокомментировала директор музыкальной школы №9 Анна Резанова.

Концерты в пензенских скверах и парках теперь будут проходить на регулярной основе. Фестиваль «Музыка улицам города» завершится осенью, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.