В центре Пензы прошел этап музыкального фестиваля

Array ( [temp] => +15 [weatherType] => ясно [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/skc_n.png )
$ 71 р
€ 82 р
Он стартовал в конце мая и проходил в онлайн-формате. Однако благодаря постепенному снятию ограничений, связанных с пандемией, музыканты смогли вернуться к привычным уличным концертам. Первыми это сделали воспитанники детской музыкальной школы №9 и артисты центра культуры и досуга.
«В нашей стране и по всему миру была тяжелая обстановка. Мы очень рады, что сегодня имеем возможность выйти и поделиться своим творчеством. Потому что творческие люди не могут долго сидеть взаперти. Дети всегда готовы выступать на публику. Они это очень любят. Для нас это глоток воздуха», - прокомментировала директор музыкальной школы №9 Анна Резанова.
Концерты в пензенских скверах и парках теперь будут проходить на регулярной основе. Фестиваль «Музыка улицам города» завершится осенью, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.