В рамках фестиваля будет восстановлен дом на улице Чкалова в Пензе

Масштабные ремонтные работы начались в Пензе. В городе стартовал фестиваль сохранения и восстановления исторической среды «Том Сойер Фест». В России он проходит уже пять лет, в нашем городе только во второй раз. Участники мероприятия ставят своей целью воссоздать деревянные постройки. В 2019 году они привели в порядок здание на улице Красной, теперь встретились на соседней - Чкалова.

Главное -не повредить дом, это основное правило фестиваля. Еще один принцип - внимание к деталям, в том числе - мельчайшим.



Восстановлению деревянного кружева столетней давности даже июльский дождь не помешал - он накрыл леса и ребят в первый день работ. В 2020 году организаторы выбрали в качестве площадки - строительной и фестивальной - здание на улице Чкалова №2. Ряды волонтеров пополнили 15 человек.



«Мне нравится индустриальный туризм. От него я перешла к краеведению и этим восхищениям. Я бы хотела попробовать сделать наличник своими руками», - рассказала волонтер фестиваля сохранения и восстановления городской среды «Том Сойер Фест Пенза» Мария Пискарева.

Глобальная задача фестиваля - научить людей любить свой город. А вернее, его историческое лицо. Еще сто лет назад почти вся Пенза была деревянной. Волонтеры пытаются восстановить хотя бы небольшую его часть. Кстати, нынешний владелец строения на ул. Чкалова, 2 - IT-разработчик. Владимир Поляков в этот дождливый день гостеприимно согревает волонтеров чаем. Мужчина - потомок ветеринара, который возводил этот здание более века назад.



«Отделать дом снаружи у меня нет сил. Максимум, что можно было сделать, - стандартный, отбитый сайдингом или вагонкой деревянный дом, тем самым лишив его своей уникальности и резьбы», - прокомментировал собственник дома №2 на улице Чкалова Владимир Поляков.



Владельцы таких домов в одиночку сохранить их историческое лицо не могут. В результате здания ветшают или вовсе исчезают. Волонтеры восстанавливают их на добровольных началах. Правда, на ул. Чкалова №2 капитальных работ, как это было на прошлогоднем объекте, проводить не станут. Здесь планируют восстановить только декоративные элементы. Строение очистят от старой краски, а потом нанесут новую. У дома появится и резная дверь в стиле модерн - такая же, что была здесь 100 лет назад.



«Профессиональный столяр будет выполнять и изготавливать новую деталь, утраченный декор. На дверь требуется порядка 230 тысяч рублей. Сумма постепенно собирается», - рассказал координатор фестиваля сохранения и восстановления городской среды «Том Сойер Фест Пенза» Михаил Кириков.



К волонтерам может присоединиться любой желающий. Никаких инструментов с собой приносить не нужно- их выдадут на месте, стоит лишь позаботиться о рабочей форме. Фестиваль «Том Сойер Фест» на Чкалова,2 проходит каждые выходные. Кроме того, еженедельно организаторы определяют для работ еще два дополнительных будних дня. С точным расписанием можно ознакомиться в социальных сетях на странице фестиваля, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.