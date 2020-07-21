Задержана группа «банкиров», занимавшихся незаконной финансовой деятельностью

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«Фигуранты организовали регистрацию на подставных лиц и постановку на налоговый учет более двух десятков организаций, а также открыли свыше 40 банковских счетов, через которые проводили транзакции. «Теневые банкиры» обслуживали около 200 клиентов, работающих в сфере торговли, строительства, производства продуктов питания и мебели. За услуги по обналичиванию денежных средств взимались проценты.
«Предварительно установлено, что с января 2017-го по ноябрь 2019-го оборот незаконных банковских операций составил более 330 миллионов рублей», - рассказала официальный представитель министерства внутренних дел России Ирина Волк.
Сейчас трое подозреваемых находятся под стражей. Находятся под подпиской о невыезде. В ходе многочисленных обысков у них изъято 15 компьютеров, бухгалтерская документация. Следствие продолжается, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.