Задержана группа «банкиров», занимавшихся незаконной финансовой деятельностью

Они работали в обход закона несколько лет. Целая группа «подпольных банкиров» занималась незаконной финансовой деятельностью - помогала своим клиентам скрываться от налогов. Сейчас преступная схема раскрыта. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые задержаны.

«Фигуранты организовали регистрацию на подставных лиц и постановку на налоговый учет более двух десятков организаций, а также открыли свыше 40 банковских счетов, через которые проводили транзакции. «Теневые банкиры» обслуживали около 200 клиентов, работающих в сфере торговли, строительства, производства продуктов питания и мебели. За услуги по обналичиванию денежных средств взимались проценты.

«Предварительно установлено, что с января 2017-го по ноябрь 2019-го оборот незаконных банковских операций составил более 330 миллионов рублей», - рассказала официальный представитель министерства внутренних дел России Ирина Волк.



Сейчас трое подозреваемых находятся под стражей. Находятся под подпиской о невыезде. В ходе многочисленных обысков у них изъято 15 компьютеров, бухгалтерская документация. Следствие продолжается, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.