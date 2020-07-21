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21.07.2020г.
Стартовали полеты крупного авиаперевозчика из Пензы в Москву

Стартовали полеты крупного авиаперевозчика из Пензы в Москву

Пн, 20.07.20 23:45
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Благодаря улучшению обстановки и снятию ряда ограничений как по всей России, так и в Пензе, в частности, стало возможным возобновление авиаперелетов. И к нам наконец начал осуществлять рейсы один из крупнейших перевозчиков страны. Накануне в нашем городе встретили борт, который прибыл из столичного аэропорта «Шереметьево». Первыми оценить комфорт нового маршрута смогли 60 пассажиров.

Рейс из «Шереметьево» в нашем городе очень ждали. Он открыл новую страницу в авиасообщении Пензы со столицей. Теперь долететь до Москвы и обратно можно будет на самолетах крупнейшего российского перевозчика. Так как для компании это был первый рейс в столицу региона, в пункте назначения его встречали по-особенному.
«Ритуал обливания самолетов водой, но не пеной, заведен в авиации, когда компания впервые заходит в аэропорт. В 2019 году для Iraero и S7 делали такой же», - рассказал директор аэропорта города Пензы Юрий Осколков.


Лайнер между московским «Шереметьево» и Пензой хотели запустить еще с 1 июня, однако, этим планам было не суждено было сбыться из-за пандемии коронавируса. Самолет, который будет курсировать по этому маршруту, рассчитан на 75 мест эконом-уровня и 17 бизнес-класса. На первом рейсе свободные кресла все-таки остались. В наш город прибыли 60 человек. Впечатления у - них только положительные.


Пока самолеты одной из крупнейших авиакомпаний страны будут летать в наш город один раз в сутки. Время в воздухе составит 1 час 10 минут. С учетом других перевозчиков, из Пензы в столицу и обратно ежедневно отправляются четыре рейса, а вскоре их число вырастет до шести.


«Мы увеличиваем пассажиропоток в Пензу. Области есть что показать: хорошее культурное наследие и туристическое направление. Скорость перемещения - это экономия. Все будет сказываться на экономике, на инвестиционной привлекательности нашего региона», - пояснил начальник управления транспорта Пензенской области Сергей Буйлов.
В Пензе самолет пробыл меньше часа, дозаправился и отправился обратно в Шереметьево. Кстати, в нашем аэропорту планируют развивать не только московское направление. Так, в ближайшее время будет налажено авиасообщение между Пензой и Ставропольским краем, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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17.07.2020 07:30
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17.07.2020 06:25
Талантливые и независимые. Три истории успеха молодых людей из Пензы
16.07.2020 08:25
Пензенцы вывели производство авиатренажеров на новый уровень
16.07.2020 07:32
Три пензенских сквера преобразят до конца года. ПРОЕКТЫ
15.07.2020 07:29
Анатолий Квитко: Ренессанс пензенского бокса 70-80-х возможен
15.07.2020 06:25
Получившая квартиру врач из Пензы рассказала о жилье и отношении к профессии
14.07.2020 15:58
Эстетика малых городов: интервью с пензенским архитектором о благоустройстве
14.07.2020 07:15
«Мы поверили, что дом достроят, нас не обманули». Интервью с дольщиками ЖК «Маяковский»
13.07.2020 08:29
Купить нельзя пройти мимо: первые приобретения для малыша
12.07.2020 14:41
На Суре у плотины ТЭЦ-1 в Пензе обнаружили масляные разводы
10.07.2020 18:33
«Трудности развивают навыки». Интервью с визажистом «Первого канала» Викторией Бойчак
10.07.2020 16:47
«Конечная цель – установить судьбу каждого бойца». Интервью с Ларисой Казаковой
09.07.2020 18:00
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25.06.2020 16:18
«Мы не сможем по-другому»: основатели поискового отряда «Лиза Алерт Пенза» рассказали о семье и работе
25.06.2020 14:50
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