Стартовали полеты крупного авиаперевозчика из Пензы в Москву

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Рейс из «Шереметьево» в нашем городе очень ждали. Он открыл новую страницу в авиасообщении Пензы со столицей. Теперь долететь до Москвы и обратно можно будет на самолетах крупнейшего российского перевозчика. Так как для компании это был первый рейс в столицу региона, в пункте назначения его встречали по-особенному.
«Ритуал обливания самолетов водой, но не пеной, заведен в авиации, когда компания впервые заходит в аэропорт. В 2019 году для Iraero и S7 делали такой же», - рассказал директор аэропорта города Пензы Юрий Осколков.
Лайнер между московским «Шереметьево» и Пензой хотели запустить еще с 1 июня, однако, этим планам было не суждено было сбыться из-за пандемии коронавируса. Самолет, который будет курсировать по этому маршруту, рассчитан на 75 мест эконом-уровня и 17 бизнес-класса. На первом рейсе свободные кресла все-таки остались. В наш город прибыли 60 человек. Впечатления у - них только положительные.
Пока самолеты одной из крупнейших авиакомпаний страны будут летать в наш город один раз в сутки. Время в воздухе составит 1 час 10 минут. С учетом других перевозчиков, из Пензы в столицу и обратно ежедневно отправляются четыре рейса, а вскоре их число вырастет до шести.
«Мы увеличиваем пассажиропоток в Пензу. Области есть что показать: хорошее культурное наследие и туристическое направление. Скорость перемещения - это экономия. Все будет сказываться на экономике, на инвестиционной привлекательности нашего региона», - пояснил начальник управления транспорта Пензенской области Сергей Буйлов.
В Пензе самолет пробыл меньше часа, дозаправился и отправился обратно в Шереметьево. Кстати, в нашем аэропорту планируют развивать не только московское направление. Так, в ближайшее время будет налажено авиасообщение между Пензой и Ставропольским краем, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.