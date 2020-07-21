Стартовали полеты крупного авиаперевозчика из Пензы в Москву

Благодаря улучшению обстановки и снятию ряда ограничений как по всей России, так и в Пензе, в частности, стало возможным возобновление авиаперелетов. И к нам наконец начал осуществлять рейсы один из крупнейших перевозчиков страны. Накануне в нашем городе встретили борт, который прибыл из столичного аэропорта «Шереметьево». Первыми оценить комфорт нового маршрута смогли 60 пассажиров.

Рейс из «Шереметьево» в нашем городе очень ждали. Он открыл новую страницу в авиасообщении Пензы со столицей. Теперь долететь до Москвы и обратно можно будет на самолетах крупнейшего российского перевозчика. Так как для компании это был первый рейс в столицу региона, в пункте назначения его встречали по-особенному.

«Ритуал обливания самолетов водой, но не пеной, заведен в авиации, когда компания впервые заходит в аэропорт. В 2019 году для Iraero и S7 делали такой же», - рассказал директор аэропорта города Пензы Юрий Осколков.



Лайнер между московским «Шереметьево» и Пензой хотели запустить еще с 1 июня, однако, этим планам было не суждено было сбыться из-за пандемии коронавируса. Самолет, который будет курсировать по этому маршруту, рассчитан на 75 мест эконом-уровня и 17 бизнес-класса. На первом рейсе свободные кресла все-таки остались. В наш город прибыли 60 человек. Впечатления у - них только положительные.



Пока самолеты одной из крупнейших авиакомпаний страны будут летать в наш город один раз в сутки. Время в воздухе составит 1 час 10 минут. С учетом других перевозчиков, из Пензы в столицу и обратно ежедневно отправляются четыре рейса, а вскоре их число вырастет до шести.



«Мы увеличиваем пассажиропоток в Пензу. Области есть что показать: хорошее культурное наследие и туристическое направление. Скорость перемещения - это экономия. Все будет сказываться на экономике, на инвестиционной привлекательности нашего региона», - пояснил начальник управления транспорта Пензенской области Сергей Буйлов.

В Пензе самолет пробыл меньше часа, дозаправился и отправился обратно в Шереметьево. Кстати, в нашем аэропорту планируют развивать не только московское направление. Так, в ближайшее время будет налажено авиасообщение между Пензой и Ставропольским краем, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.