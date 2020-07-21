В Пензенской области прошел ЕГЭ по биологии

20 июля выпускники сдавали биологию. Процесс был организован в разных школах региона, в том числе и в лицее №55 города Пензы. Он принял в своих стенах 180 участников ЕГЭ.

Короткий блиц-опрос за полчаса до экзамена как попытка разрядить обстановку. У ребят в классе - серьезные лица. Ближайшие три с половиной часа для них - одни их самых важных. Именно столько времени дается на то, чтобы каждый из сдающих ЕГЭ ответил на все вопросы и выполнил задания. Выходить при необходимости можно. Пользоваться современными технологиями нельзя.

Подготовка к экзамену занимает время. Кто-то уже ждет в аудитории, другие еще проходят в пункт через несколько этапов проверки. Их досматривают на наличие запрещенных предметов и попутно измеряют температуру, напоминают о необходимости обработки рук. Уже в классах зачитываются основные правила, по которым организован ЕГЭ.

В целях безопасности ребят рассаживают примерно по восемь человек в аудитории, в шахматном порядке. Поэтому, чтобы уместить почти пару сотен выпускников, используются почти все помещения на втором и третьем этажах лицея. За происходящим следят 60 взрослых - это организаторы, члены государственной экзаменационной комиссии, технические специалисты, общественные наблюдатели. Листы с выполненными заданиями будут проверяться в течение двух недель, так что результаты станут известны уже в начале августа, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.