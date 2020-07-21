Губернатор Пензенской области поручил организовать досуг граждан

В жизни Пензенской области настало время празднику. Об этом 20 июля шла речь на совещании в региональном правительстве. На нем Иван Белозерцев поручил организовать досуг граждан. Акции под названием «Праздники души» (0+) пройдут не только в столице региона, но и в районах. Такие мероприятия должны поднять настроение каждого жителя губернии.

Пензенские артисты будут заряжать жителей региона положительными эмоциями повсеместно. Мировая пандемия отступает, в области постепенно снимаются ограничения режима повышенной готовности, а значит, пришло время подумать о досуге.

«Ситуация с коронавирусом попридавила настроение людей. Я поручаю минкульту, главам муниципальных образований организовать акцию «Летом в городе», провести праздники сел», - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Помимо таких «Праздников души», в скором времени организуют экскурсии в Спасский кафедральный собор. Несмотря на то, что реконструкция там еще не завершена, это место уже является центром православной жизни не только Пензы, но и всей области. Подобные акции под названием «Дорога к храму» уже проводились, правда, днем. Иван Белозерцев же рекомендовал приглашать туда людей вечером - в удобное после работы время.

Также на оперативном совещании отметили, что уже на этой неделе может быть отменен режим повышенной готовности - жизнь в регионе вернется в привычное русло. А пока сняты еще несколько ограничений - с соблюдением санитарных требований к работе возвращаются все торгово-развлекательные центры и кинотеатры, при условии заполняемости не более чем наполовину. Следующим шагом станет официальное открытие парков культуры и отдыха, там начнут действовать аттракционы. Также распахнут свои двери все учреждения образования, в том числе дополнительного: школы искусств, спортивные секции и кружки, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.