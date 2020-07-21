Опубликованы оперативные данные о заболевших Covid-19 пензенцах

В регионе прирост числа больных с официально подтвержденным диагнозом составил 40 человек. Таким образом, в Пензенской области зафиксировано 6068 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Вылечились 5 293 пациента, умерли 74.

В целом по стране, на сегодняшний день насчитывается 783 328 случаев, из них за последние сутки - 5 842. Всего выздоровело 562 384 пациента, 12 580 скончались.

Для снижения рисков заражения нужно носить маску в общественных местах, соблюдать дистанцию, мыть руки.