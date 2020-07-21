Губернатор посетил молочно-товарную ферму в Башмаковском районе

21 июля губернатор Пензенской области Иван Белозерцев посетил крестьянско-фермерское хозяйство в селе Высокое во время рабочей поездки в Башмаковский район.

Предприниматель Юрий Козаренко почти 20 лет занимается своим хозяйством, начинал он с растениеводства. Фермер обрабатывает площади более 350 га. В 2018 году аграрий решил построить новую молочно-товарную ферму на 100 голов крупного рогатого скота.

«Как начинающий фермер получил государственную поддержку в с 20 млн 850 тыс. рублей в рамках областной программы на развитие молочного животноводства. На эти и собственные средства была построена первая в Башмаковском районе современная молочно-товарная ферма со статусом «семейная», оснащенная всем необходимым автоматизированным оборудованием, а также закуплены 64 коровы породы монбельярд», - рассказали в пресс-центре регионального правительства.

Общая стоимость проекта превысила 34 млн рублей. Юрий Козаренко добавил, что он сам полностью обеспечивает животных кормом, на сегодняшний день он уже заготовил 90% растительности. Иван Белозерцев высоко оценил инициативность агрария, с нуля создавшего бизнес и одобрил его планы по развитию хозяйства.

«Молодец! Сумел доказать, сделать хороший проект, получить грант правительства Пензенской области, вложить еще и свои средства, построить ферму, приобрести технику и скот», - отметил глава региона.