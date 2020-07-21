Никольские алиментщики накопили долгов в полмиллиона рублей

По данным пресс-службы регионального управления ФССП, 40-летний мужчина платил своему сыну по полторы тысячи рублей ежемесячно. Его привлекли к 40 часам обязательных работ, однако даже наказание не помогло ему одуматься. Он накопил 464 тыс. рублей долга и попал под статью.

Обойти закон не получилось и у 38-летней никольчанки, которая не платила алименты своим двум чадам. После того, как сумма долга достигла 178 тыс. рублей, женщине назначили 60 часов обязательных работ. Однако после их отработки нерадивая мать так и не стала платить.

«Из-за чего она была привлечена к уголовной ответственности по ч.1 ст. 157 УК РФ и приговорена к исправительным работам. Но в этот раз исполнить трудовую повинность она не спешила. В результате, по решению суда, исправительные работы были заменены на лишение свободы», - добавили в ведомстве.

Отмечается, что с начала года 255 жителей региона попали под уголовную статью за неуплату алиментов.