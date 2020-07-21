Пензенцы смогут задать вопросы инфекционисту по телефону

28 июля отмечают Всемирный день борьбы с гепатитом. В связи с этим главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям Пензенской области Джамиля Курмаева проведет прямую линию и ответит на вопросы местных жителей, связанные с этим заболеванием, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

На сегодняшний день гепатит остается одним из серьезных заболеваний, который широко распространяется, и является угрозой для общего благосостояния», - сказала Джамиля Курмаева.

Прямая линия состоится 24 июля с 12:00 до 13:00. Задать вопросы о профилактике гепатита, способах заражения и прочие можно по телефону 32-23-37. Возрастные ограничения – 18+.