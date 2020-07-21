Пензенцев приглашают поддержать город в интернет-конкурсе

Пенза поборется за звание самого узнаваемого города в стране в рамках проекта «Город России – национальный выбор» (0+), сообщили в пресс-службе мэрии.

Принять участие в голосовании может каждый желающий.

«Город России» - национальный всероссийский проект, направленный на выбор наиболее значимого, узнаваемого и символичного российского города, с помощью голосования интернет-пользователей», - пояснили в пресс-службе.

На данный момент Пенза находится на 14 месте с показателем 23609 голосов. Лидирующую позицию занимает Смоленск (107814 голосов), следом идет Севастополь (107069 голосов) и замыкает тройку лидеров Нальчик (82370 голосов). Всего на конкурс заявились 83 города России.

Итоги голосования будут подведены 30 декабря 2020 года. Пенза занимала 1 место в 2017 году, тогда за город проголосовали 238 452 человек. Жителей приглашают поддержать столицу региона и проголосвать за Пензу здесь.