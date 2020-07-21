Пензенцев приглашают поддержать город в интернет-конкурсе

Array ( [temp] => +25 [weatherType] => облачно, небольшой дождь [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/bkn_-ra_d.png )
$ 70 р
€ 81 р
Принять участие в голосовании может каждый желающий.
«Город России» - национальный всероссийский проект, направленный на выбор наиболее значимого, узнаваемого и символичного российского города, с помощью голосования интернет-пользователей», - пояснили в пресс-службе.
На данный момент Пенза находится на 14 месте с показателем 23609 голосов. Лидирующую позицию занимает Смоленск (107814 голосов), следом идет Севастополь (107069 голосов) и замыкает тройку лидеров Нальчик (82370 голосов). Всего на конкурс заявились 83 города России.
Итоги голосования будут подведены 30 декабря 2020 года. Пенза занимала 1 место в 2017 году, тогда за город проголосовали 238 452 человек. Жителей приглашают поддержать столицу региона и проголосвать за Пензу здесь.