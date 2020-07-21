Картинная галерея в Пензе переходит на летний режим работы

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22 июля пензенская картинная галерея переходит на летний режим работы, сообщили в пресс-службе министерства культуры региона.
Каждую среду и пятницу посетителей ждет акция «Вечерний музей» (0+) - галерею можно будет посетить с 11:30 до 19:30. В таком режиме будут работать все филиалы и корпуса: Губернаторский дом, музей одной картины, музей стекла и хрусталя в Никольске.
Жителей и гостей города ожидает интересная программа, отметили в минкульте.