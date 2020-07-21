Covid-19. Заречный лидирует по приросту новых пациентов

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Так, прирост заболевших за сутки составил 40 случаев. 18 из них – в Заречном. Семь положительных тестов получили жители Лопатинского района, по пять – Пензы и Кузнецкого района. По одному заболевшему - в Бессоновском, Камешкирском, Неверкинском, Пензенском и Городищенском районах.
По словам пресс-секретаря, среди пациентов есть дети четырех, восьми и семнадцати лет.
«В вирусологической лаборатории ФБУЗ «ЦГЭ в Пензенской области» обследовано 53418 человек, а в лабораториях лечебной сети – 123305 жителей», - уточнила она.
Пензенцам напоминают о том, что нужно носить маску в общественных местах, мыть руки с мылом и ограничивать личные контакты.