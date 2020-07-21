Кому в Пензенской области положены льготы на транспортный налог

В Пензенской области решением депутатов ЗакСобрания утвердили дополнительные льготы по уплате налога для физических лиц - ветеранов боевых действий и инвалидов I и II групп.

Их освободили от уплаты налога на легковушки мощностью до 100 лошадиных сил и установили дифференцированные льготы от 5% до 45% на автомобили свыше 100 лошадиных сил в зависимости от мощности двигателя.

«Размер налоговой льготы определен таким образом, чтобы в среднем ее сумма на один автомобиль составляла около 2000 рублей, что соответствует сумме освобождения от уплаты налога на автомобили до 100. л.с. (100 л.с. * 21 руб. = 2100 руб.)», - поясняется в тексте принятого закона.

В Пензенской области в настоящее время проживает более 14,5 тысяч ветеранов боевых действий и 44,2 тыс. инвалидов. Льготы будут применяться при расчете налога на 2020 год, срок уплаты которого – до 1 декабря 2021-го.

По расчетной оценке минэкономики, максимальная сумма выпадающих доходов из бюджета составит около 37 млн рублей.