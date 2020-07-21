В Башмаково открыли новую зону отдыха на набережной

21 июля в рабочем поселке Башмаково Пензенской области торжественно открыли новую пешеходную зону на набережной, сообщили в пресс-центре регионального правительства.

В церемонии принял участие губернатор Ивана Белозерцев, который поздравил жителей района и поблагодарил их за труд и большой вклад в развитие сельского хозяйства в регионе.

Новое общественное пространство создано в рамках программы формирования комфортной городской среды. Главным элементом комплекса является участок пирса: вынесенная на воду ступенчатая конструкция покрыта деревянным настилом. Там же расположены встроенные лавки, а по оси пирса установлен плавающий фонтан.

«В рамках создания комфортной городской среды делаем это для людей. Жителям нравится. Будем поддерживать ваш район, вы этого заслуживаете», - подчеркнул губернатор.

Он положительно оценил реконструкцию набережной и отметил, что она наверняка станет местом притяжения для жителей Башмаково и гостей районного центра.