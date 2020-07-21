Стало известно, когда в Пензе отметят День города

Мэр Пензы Андрей Лузгин рассказал о планах на благоустройство областного центра и его окраин, а также пояснил, когда жители смогут отметить День города.

Глава администрации подчеркнул, что большое внимание уделяется благоустройству центральной части Пензы.

«Хотелось бы через несколько лет закончить реконструкцию, связав отдельные ее элементы. В нацпроекте «Жилье и городская среда», инициированном президентом РФ, есть обязательное условие – общественное голосование за выбор той или иной территории. В том году победила Фонтанная площадь, в этом - верх улицы Московской. Говоря о планах, у нас активно идет реконструкция площади. В конце августа планируем закончить реконструкцию этой части и запустить фонтан, надеемся, что сможем приурочить эти события ко Дню города, который в этом году из-за пандемии перенесен на 5 сентября», - поделился градоначальник с журналистом ГТРК «Россия-24».

По его словам, работы начались в трех скверах: «Копилка пословиц», сквер Пушкина и Славы. В сентябре хотят завершить реконструкцию вала около Соборной площади, а до конца года - закончить работы на историческом здании по ул. Белинского, 8.

В следующем году планируют благоустроить территорию у памятника Первопоселенцу, лестницу, ведущую к Спасо-Преображенскому монастырю, а также территорию между мясным пассажем и драматическим театром.

«В следующем году у нас планируется открытие цирка. Важно облагородить территорию вокруг здания, сделать максимально комфортной. Речь идет о парковочных местах и пешеходных связях», - отметил мэр.

Ранее информагенство писало о том, что Андрей Лузгин рассказал о планах преобразования некоторых мест в областном центре.