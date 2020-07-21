Пензенским самозанятым рассказали о нюансах нового налогового режима

Правительство и министерство экономики Пензенской области, а также Центр «Мой бизнес» 21 июля провели онлайн-брифинг «Налоговый режим для самозанятых: новые возможности и меры господдержки».

Пензенцам объяснили нюансы нового налогового режима, который начал действовать с 1 июля, а также рассказали о мерах поддержки, которые им положены.

Зампред правительства Пензенской области Денис Бубнов сообщил, что многие пензенцы зарегистрировались как самозанятые в других регионах, потому что там новый налоговый режим начал действовать раньше.

«Нам бы хотелось, чтобы самозанятые вернулись на территорию нашего региона. Эта работа будет проводиться в рамках создания дополнительных преференций для этих людей. У нас в области зарегистрировано сейчас более 600 самозанятых. Для них разработаны большие меры поддержки. Мы сейчас тоже со своей стороны прорабатываем меры поддержки. Губернатор Иван Белозерцев дал такое поручение, и мы будем его исполнять», - отметил он.

Врио министра экономики региона Валерий Миронов уточнил, что новым налоговым режимом могут пользоваться граждане, не имеющие наемных работников, чей доход не превышает 2,4 млн рублей в год. Таким образом физическое лицо может вести легальный бизнес без риска.

Пока в области режим самозанятых введен как эксперимент. Представитель управления Федеральной налоговой службы по региону Елена Китаева добавила, что он продлится по 31 декабря 2028 года включительно.

«Налог на профдоход — это не дополнительный налог, он будет основным для самозанятого. Переход – добровольный. Преимущества: простая регистрация через интернет в приложении «Мой налог» (6+), через портал госуслуг. Кроме того, нет отчета по декларациям, все ведется в мобильном приложении. Чек можно также проводить в приложении. Можно легально работать без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (ИП). Доход подтверждается справкой из мобильного приложения, налог начисляется автоматически через эту же программу», - пояснила она.

Стоит отметить, что для самозанятых установлены выгодные налоговые ставки – 4% для физических лиц и 6% - с доходов юрлиц и ИП.

«Предоставляется налоговый вычет. Сумма – 10 тысяч рублей. В текущем году он предоставляется автоматически, еще и налоговый вычет увеличен на 12 130 рублей - это на один минимальный размер оплаты труда», - добавила Елена Китаева.

Помимо этого, статус самозанятого можно совмещать с работой по основному договору, зарплату учитывать не будут. Кроме того, трудовой стаж не прерывается. Особенно актуально это для репетиторов и тех, кто сдает жилье в аренду.

«Этот налоговый режим позволяет выйти из тени, расширить клиентскую базу, получать кредиты, законно отстаивать свои права в суде, вести рекламу. Первая уплата налога будет только в сентябре текущего года, согласно закону», - подчеркнула Елена Китаева.

Один из тех, кто уже получил статус самозанятого, Андрей Кузнецов отметил, что новый налоговый режим сейчас особенно актуален.

«Он позволяет убрать издержки. Мой вид деятельности полностью подходит под этот налог, я считаю, что это самый оптимальный вариант для старта бизнеса. У меня есть друзья, которые тоже хотят стать самозанятыми, потому что это влечет много возможностей. Например, что необязательно иметь кассовый аппарат, не нужно его арендовать, покупать, никаких дополнительных затрат», - сказал он.

Напомним, министр экономики региона Сергей Капралов в ходе брифинга, который прошел в информагентстве, объяснил, как оформить статус самозанятого и какие меры поддержки для них предусмотрены. Подробнее об этом можно узнать здесь.