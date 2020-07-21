Covid-19. Стало известно, в каком режиме работают детсады в Пензе

В городском управлении образования информагентству «Пенза-Пресс» рассказали о том, в каком режиме по состоянию на 21 июля работают детские сады.

Об этом сообщила главный специалист отдела общего образования и информационного обеспечения управления Елена Чернова.

«У нас детсады работают в режиме дежурных групп, так как постановлением губернатора мы все еще не перешли на третий этап снятия ограничений, где предусмотрено открытие образовательных учреждений. Дежурные группы работают в каждом детсаду, мы стараемся не превышать рекомендуемые нормы в 12 человек. Если увеличивается численность, мы открываем дополнительную группу. Но она организована только для тех детей, которые являются воспитанниками дошкольных учреждений. Как только губернатор снимает запрет, детей будет принято гораздо больше», - отметила она.

Напомним, 18 июля губернатор Иван Белозерцев записал видеообращение к пензенцам, в котором сообщил о постепенном смягчении ограничений.