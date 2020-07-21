На поле в Подмосковье появилась гигантская надпись

В Подмосковье появилась подсказка размером с 16 футбольных полей для тех, кто не знает, куда отправится в отпуск этим летом, сообщает телеканал «360» .

Огромная надпись «Лето в Подмосковье» появилась на поле в городском округе Ступино недалеко от аэропорта Домодедово. Она отлично видна пассажирам пролетающих мимо самолетов. Надпись занимает площадь в 16,82 гектара. Для надписи выбрали поле, где растут травы кормовых культур – все скошенное пойдет на питание животным.

Фразу создавали два геодезиста и два трактора с 10 июля, работа растянулась почти на две недели из-за дождей. «Написание» огромных букв заняло три-четыре дня. Посмотреть видео процесса можно здесь.