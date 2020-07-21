Следователи устанавливают причину смерти пензенца в водоеме

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Пензенские следователи организовали проверку по факту смерти парня.
По данным пресс-службы регионального СУ СКР, погибшему было 23 года. Он утонул в водоеме на территории Октябрьского района Пензы. О трагедии в полицию сообщили его знакомые.
Когда тело достали из воды, повреждений на нем не нашли. Точную причину смерти установит судмедэксперт. По факту случившегося проводят проверку.
Ранее в пресс-службе регионального управления МВД журналисту ИА «Пенза-Пресс» пояснили, что трагедия случилась на пляже возле городской больницы №6 в шестом часу вечера.