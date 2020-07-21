Каменский аферист выманил у военнослужащего 750 тыс. рублей

По данным пресс-службы надзорного органа, незнакомец под предлогом якобы посодействовать в переводе военнослужащего из Ярославской области в другое место с апреля 2018 года по февраль 2019-го выманил у него 750 тысяч рублей. Обманутый мужчина перечислил деньги на счета, открытые в отделении банка в Каменском районе. После получения средств делец пропал.

Расследование уголовного дела находится на контроле межрайонной прокуратуры.