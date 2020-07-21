В нескольких районах Пензы отключат воду

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В пресс-службе «Горводоканала» рассказали об очередных отключениях ресурса в домах пензенцев.
21 июля прекратится подача ресурса по следующим адресам:
- пр. Строителей, 25, 27А, 25А, 29, 31, 33, 35;
- ул. Бородина, 6, 8, 18, 20, 12А, 10, 12, 14;
- ул. Новая и пр. Новый;
- ул. Совхозная;
- ул. Тиражная;
- пр. Тропинина;
- ул. Фабричная, 4 ,6;
- ул. Димитрова;
- ул. Проезжая;
- пр. Узенький;
- ул. Егорова,2, 2А;
- Литвинова поляна.
Водоснабжение будет восстановлено после завершения ремонта сетей.