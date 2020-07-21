Гроза и ветер пройдут по Пензенской области 22 июля

В регионе ожидается переменная облачность и кратковременный дождь. Ветер будет дуть с запада со скоростью 7-12 метров в секунду. Воздух днем прогреется до 21-26 градусов тепла.

Синоптики предупреждают о грозе, которая местами пройдет по области. При непогоде скорость ветра достигнет 15-18 метров в секунду.

Спасатели рекомендуют в грозу, по возможности, не выходить из дома. Если сильный ветер застал на улице, не нужно прятаться около зданий, рекламных щитов, остановочных павильонов и линий электропередач, так как это может быть опасно для жизни. Во время грозы не следует подходить близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш и антенне, а также стоять рядом с окном.

Жителям региона также напоминают, что связаться с МЧС в экстренной ситуации можно по номерам 01 и 101.