Надежда на совесть: о чем следует помнить заказчику при совершении госзакупок

Не стоит быть уверенным, что победитель аукциона выполнит условия контракта лишь потому, что тот соответствует требованиям технического задания больше, чем другие участники тендера. А почему? А потому, что данному факту есть немало подтверждений не только в России, но и в Пензенской области.

Пример №1: фестиваль «Маскерадъ»

Самый яркий из примеров связан с международным фестивалем «Маскерадъ», который должен был состояться в 2016 году, но не прошел из-за финансовой беспомощности победителя госзакупки. Напомним, что театральный фестиваль «Маскерадъ» придумали в Пензе. Когда решили провести торги, впервые за всю историю фестиваля аукцион выиграла фирма из Екатеринбурга, которая предложила организовать мероприятие за самую низкую стоимость: 1 миллион 851 тысячу 300 рублей при начальной цене в 2 миллиона 178 тысяч рублей.

Что в итоге? Фестиваль отменили, так как у компании «Малибу-Майс» не хватило средств для его проведения.

Напомним, что ГАУК «Пензенский областной драматический театр имени А.В. Луначарского» предложило провести фестиваль за 1 миллион 894 тысячи 860 рублей. Ненамного больше, чем «Малибу-Майс», как видите. Но таковы правила: побеждает тот, кто больше всех сбавляет цену.

Пример №2: дорога на ул. Аустрина

В 2018 году МКУ «Департамент ЖКХ г. Пензы» заключила контракт с московской компанией «Приват Констракшн» на ремонт проезжей части дороги по улице Аустрина. Столичная организация предложила выполнить условия контракта за 56 миллионов 33 тысячи 191 рубль 68 копеек при начальной цене госзакупки в 65 миллионов 921 тысячу 402 рубля 28 копеек. В тендере участвовало и пензенское ООО «Автодорога», но она предложила большую цену — 56 миллионов 362 тысячи 798 рублей и 70 копеек, поэтому не победила. И как только подрядчик приступил к исполнению контракта, начались проблемы.

Компания не справлялась с темпами выполняемых работ, о чем тогда писали местные журналисты и пресс-службы официальных ведомств. Подрядчика отчитал Юрий Ильин, будучи в должности замглавы администрации Пензы по городскому хозяйству.

«Ваша организация сорвала график производства работ, обещания и договоренности не соблюдаете. Мы с вами неоднократно разговаривали. Сдвигов не видно. Нужно работать или расторгать контракт. Выбирайте», — говорил чиновник подрядчику и предложил ему брать пример с ООО «Автодорога», которое умела быстро реагировать на все замечания городской администрации.

Вскоре ремонтировать дорогу по улице Аустрина принялась компания «Дорожное строительство», принадлежащая московскому бизнесмену Жиганше Ибрагимову.

Пример №3: ул. Ударная, 22

Помимо неурядиц с дорогами, в Пензенской области порой возникают проблемы с капитальным ремонтом аварийного жилья. В 2019 году Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области заключил контракт с ООО «Глобалстрой» по ремонту крыши дома на ул. Ударная, 22 и ул. Фрунзе, 27. Компания предложила самую низкую стоимость госзакупки – 5 миллионов 146 тысяч 373 рубля 85 копеек при начальной цене в 5 миллионов 360 тысяч 806 рублей 9 копеек. В протоколе аукциона был указан еще один подрядчик - ООО «Рубин». Но он предложил большую сумму, поэтому не вошел в лидеры.

Компания «Глобалстрой» не справилась с выполнением договора. Из-за того, что организация не смогла отремонтировать крышу, жителей дома не раз затапливало дождевой водой. Недобросовестного подрядчика, которому не удалось отремонтировать кровлю, пришлось сменить.

Выхода нет? Мнение эксперта

Мы поговорили со специалистом по госзакупкам Анастасией Дегтеревской, чтобы выяснить, возможно ли избежать проблемы несостоятельности подрядчика в плане выполнения условий контракта.

«Единственное, что можно сделать, так это пожаловаться в местную прокуратуру, например, на то, что аукцион выиграла какая-нибудь фирма-однодневка, у которой нет ни одного исполненного заказа. Это будет основанием жалобы. Но если тендер прошел в соответствии с процедурой, предусмотренной законом, то даже прокуратура, понимая, что выиграл непонятно кто, ничего не сможет сделать, потому что у нас такая поддержка конкуренции, что любой может прийти и выиграть государственный тендер. Из-за этого никаких возможностей для оспаривания я не вижу», - отметила она.

К сожалению, подобного рода конкурентная борьба обернулась проблемой для многих заказчиков из Пензенской области. Шансы на жалобы, например, в УФАС, остаются и у самих участников тендера. Так как прогнозировать несостоятельность конкурента нельзя.

«Когда идет процесс подачи заявки, вы никуда пожаловаться не сможете, потому что вы не видите, сколько заявок подано, от кого они, а также что в них написано. То есть никакой информацией о том, что участник аукциона не может исполнить контракт, вы не владеете», - пояснила эксперт.

Важно помнить!

Пожаловаться на подрядчика все-таки можно, но только после того, когда станут известны все участники закупки. И только в том случае, если компания не соответствует техническому заданию контракта, ее не допустят к аукциону. Остается надеяться только на добросовестность поставщиков, которые в честной конкурентной борьбе стремятся выйти в победители.

Все примеры, которые мы привели выше, служат лишь напоминанием о том, с чем может столкнуться заказчик, подписывая контракт с победителем аукциона. Более того, это возможность предостеречь его от тех подрядчиков, которые однажды оказались несостоятельными в исполнении того или иного заказа.

P.S.

На данный момент в реестре недобросовестных поставщиков на сайте ЕИС в сфере госзакупок - более 20 тысяч записей. Из Пензенской области в «черном списке» лишь одна компания - ООО «БЛИК - ПЕНЗА», которая занималась торговлей водопроводным, отопительным оборудованием и санитарно-технической арматурой. Согласно данным ЕИС в сфере госзакупок, компанию планируют исключить из реестра 24 августа 2020 года. Совсем скоро.

Текст Александра Зосимова