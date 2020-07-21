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21.07.2020г.
К пензенцам за помощью пришла собака с рваной шеей

К пензенцам за помощью пришла собака с рваной шеей

Вт, 21.07.20 13:22
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Сотрудники пензенского фонда «Рука помощи бездомным животным» рассказали в Сети о жуткой травме дворняги, которая едва смогла добраться до людей, чтобы просить их о помощи.

В одном из пензенских дворов дети столпились возле уличной собаки, которую они кормят. Оказалось, что животное пришло за помощью из последних сил.

«Конечно, увиденное шокировало и взрослых, и детей – у пса была глубокая резаная рана мягких тканей шеи от центра до левой стороны. К счастью, не повредились большие вены и артерии, иначе мы бы не успели спасти собаку, она бы умерла от кровопотери. Были задеты среднего размера артериолы, которые получилось зашить.

Найре, так прозвали дворнягу, было ужасно больно. Она нервничала, не получалось ее погрузить в машину. По приезде в клинику поочередно в несколько рук с нашими врачами сшивали глубокие и поверхностные мышцы, ставили дренаж. Это еще не победа. Слишком обширная зона поражения, там много вен и артерий, заживать все будет сложно и долго», - написали волонтеры в группе соцсети «ВКонтакте».

Работники фонда пока не знают, как такая жутка рана появилась на собачке. Они предполагают, что животное могло где-то застрять либо попасть в руки жестоких людей.

Узнать о том, как помочь сотрудникам центра спасти беднягу, можно здесь.

Волонтеры просят не издеваться над питомцами и не подавать тем самым пример жестокости другим, в том числе — детям. Кроме того, в России ужесточили наказание за жестокое обращение с животными. За это можно получить штраф до 300 тысяч рублей либо сесть в колонию на срок до пяти лет.

Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/animalspnz_fund58
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17.07.2020 06:25
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16.07.2020 08:25
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16.07.2020 07:32
Три пензенских сквера преобразят до конца года. ПРОЕКТЫ
15.07.2020 07:29
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15.07.2020 06:25
Получившая квартиру врач из Пензы рассказала о жилье и отношении к профессии
14.07.2020 15:58
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12.07.2020 14:41
На Суре у плотины ТЭЦ-1 в Пензе обнаружили масляные разводы
10.07.2020 18:33
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10.07.2020 16:47
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