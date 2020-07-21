Стало известно, в каких районах Пензы будут строить новый водопровод

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Как сообщили в пресс-службе городской администрации, 21 июля мэр Пензы Андрей Лузгин провел аппаратное совещание.
Одним из главных вопросов стал перечень объектов, которые необходимо включить в программу «Чистая вода». Так, в 2021 году за счет бюджетных средств планируют построить водопровод на улице Славы до набережной, в поселке Победа, к участкам, выделенным многодетным семьям севернее микрорайона №1 «Заря-2».
Мэр попросил добавить в этот список микрорайон Междуречье. По его словам, местные жители заказали проект водопровода за свой счет, и скоро он будет готов. Также Андрей Лузгин подчеркнул, что строительство сетей нужно провести одновременно с дорожными работами, и поручил проанализировать количество абонентов, которые хотели бы подключиться к водопроводу в поселке Монтажный, на улицах Совхоз-Техникум, Львовской, Мереняшева и других объектах, для планирования средств на разработку проектно-сметной документации.