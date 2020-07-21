Подписчики отвлеклись от вопроса Дакоты, разглядывая ее пресс

Известная певица Рита Дакота озадачена поездкой на море. С вопросом она обратилась к подписчикам.

«Я хочу к морю, сил моих нет. В Крым боюсь, где-то открыли границы, но авиасообщение - еще нет. Куда полететь? Поделитесь идеями, куда можно полететь подышать морем? Или, если не море, то хоть какую-нибудь Европу на выходные, погулять, поваляться на траве на пикнике», - написала звезда в своем Instagram-аккаунте и прикрепила фото.

На снимке Дакота позирует на фоне пляжа в роскошном белом купальнике – у знаменитости отличная форма, видно накачанный пресс, тонкую талию и подтянутые ноги.

Подписчики предложили исполнительнице огромное количество вариантов для отдыха, начиная от Европы и заканчивая Алтаем. Однако некоторые так увлеклись фото исполнительницы, что совсем забыли дать ей совет.

«Не знаю, я на пресс смотрю ваш», «Восторг», «Красивая», - отметили фолловеры.