В Бековском районе погиб 21-летний пешеход

В пензенском УГИБДД сообщили об аварии, которая унесла жизнь молодого человека.

По данным ведомства, трагедия случилась 18 июля около 23 часов на 98 километре дороги «Тамбов-Пенза-Беково». 55-летний мужчина управлял Hyundai Creta и сбил пешехода. 21-летний парень скончался на месте от полученных травм.

По факту ДТП проводят проверку.

Сотрудники ГИБДД призывают водителей соблюдать правила дорожного движения и быть предельно внимательными при совершении маневров на дороге.