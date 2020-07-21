В Бековском районе погиб 21-летний пешеход

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В пензенском УГИБДД сообщили об аварии, которая унесла жизнь молодого человека.
По данным ведомства, трагедия случилась 18 июля около 23 часов на 98 километре дороги «Тамбов-Пенза-Беково». 55-летний мужчина управлял Hyundai Creta и сбил пешехода. 21-летний парень скончался на месте от полученных травм.
По факту ДТП проводят проверку.
Сотрудники ГИБДД призывают водителей соблюдать правила дорожного движения и быть предельно внимательными при совершении маневров на дороге.