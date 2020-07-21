В Сети появилось видео ДТП на пересечении ул. Терновского и Сухумской

Судя по видео, легковушка, двигаясь по улице Терновского, въехала в бок автомобилю, который поворачивал на улицу Сухумскую. Водитель пролетел еще несколько метров, прежде чем остановился. Согласно данным с камеры, происшествие случилось 20 июля около 22:25. Официальных данных о ДТП нет.

Сотрудники ГИБДД просят водителей и пешеходов соблюдать правила дорожного движения и быть осторожными и внимательными в совершении маневров на дороге.