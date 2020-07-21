В Пензенской области возобновляют работу кинотеатры

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Пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина 21 июля сообщила о том, что в регионе снимают ограничения на работу еще для ряда организаций.
«В Пензенской области возобновляют работу торгово-развлекательные центры и кинотеатры», - уточнила пресс-секретарь.
Помимо этого, разрешается проводить спортивные массовые мероприятия.
Также будет доступен въезд на территорию области иностранных граждан из государств, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции. Однако гостям необходимо иметь справку об отсутствии Covid-19.
Изменения внесли в постановление губернатора о введении режима повышенной готовности.
Напомним, 21 июля в Пензенской области перешли на третий этап снятия ограничений. Соответствующий документ опубликован на сайте регионального правительства.