Сердобчанин повесил на себя кредит в треть миллиона после разговоров с аферистом

Полицейским мужчина рассказал следующее: ему позвонил незнакомец, представился сотрудником службы безопасности банка и уточнил, пытался ли собеседник перевести со своего счета 4 765 рублей в другом городе. Звонивший отметил, что это могли быть мошенники. Для того, чтобы сберечь деньги, мужчина посоветовал снять все сбережения и перевести их на указанные счета. 38-летний горожанин снял с кредитной карты 110 тысяч рублей и перечислил их на два абонентских номера.

Позже лжесотрудник банка набрал снова и сказал сердобчанину, что кто-то пытается на его имя оформить кредит, который уже одобрен.

«Для того, чтобы сумму на перевели злоумышленникам, нужно самому через банковское приложение оформить кредит и перевести деньги на счета четырех абонентских номеров. Заявитель так и сделал. Лишь перечислив неизвестным 355 тыс. рублей, он понял, что его обманули», - сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Полиция Пензенской области напоминает гражданам, что нельзя верить звонкам с сообщениями о подозрительных действиях с картой и делиться с ними своими личными данными. Так действуют только мошенники.