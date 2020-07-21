В Госдуме приняли закон о трехдневном голосовании

В Госдуме РФ приняли закон о том, что голосование на выборах всех уровней в стране возможно будет проводить в течение нескольких дней, но не более трех.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на официальный сайт нижней палаты российского парламента. Новый документ может закрепить в федеральном законе «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» возможность проведения голосования в течение нескольких дней подряд, но не более трех. Закон будет действовать и в случае повторного голосования.

Отмечается, что голосовать досрочно или по открепительным удостоверениям будет нельзя, если выборы будут длиться три дня, а решение о многодневном голосовании необходимо будет принять в течение 10 дней с момента официального опубликования документа о назначении выборов или референдума. Пересмотреть позже его будет нельзя.