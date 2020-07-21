«Второй день рождения!» Пензячку едва не сбили на тротуаре

В Пензе девушка чудом избежала ДТП. Об этом стало известно из Сети.

По словам очевидца, инцидент случился на ул. Суворова, 161. На видео, которое появилось в Instagram­-аккаунте, видно, что девушка шла по тротуару. Внезапно в кадре появляется машина, которая вылетает с дороги и врезается в знак. Горожанке чудом удалось увернуться от летящей в нее иномарки.

«У девушки - второй день рождения! Я просто в шоке», - написал автор поста.

Пензенцы отметили, что девушке крупно повезло.

Инспекторы просят пензенцев не совершать необдуманных маневров, потому что любое неверное движение может стоить жизни. Кроме того, сотрудники ГИБДД настаивают на соблюдении правил дорожного движения, дистанции и бокового интервала. Пешеходам также следует быть внимательными на дороге.