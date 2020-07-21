Капитан пензенского «Дизеля» Денис Бельский завершил игровую карьеру

Как сообщает пресс-служба клуба, игрок расторг контракт с «Дизелем». Отмечается, что минувший сезон для Дениса Бельского стал одним из лучших в карьере.

«Прошлый сезон провел неплохо, но многочисленные травмы, полученные за годы карьеры, берут свое, начинают беспокоить все больше. Долго думал на эту тему и в итоге решил, что пришло время повесить коньки на гвоздь. Все-таки постоянные переезды на матчи в дальние регионы — большая нагрузка на организм, которую выносить становится все тяжелее», - делится хоккеист.

Защитник является воспитанником пензенского хоккея. На его счету - 16 сезонов в «Дизеле» и «Дизелисте». В минувшем сезоне хоккеист перевалил отметку в 600 игр за «Дизель» в официальных матчах.