Самозанятым пензенцам рассказали, как обеспечить себе пенсию

В Пензенской области ввели специальный налоговый режим для самозанятых. Тем, кто зарегистрировал новый статус, не нужно платить взносы в Пенсионный фонд России. Стало известно, повлияет ли нововведение на будущую пенсию.

«Обращаем внимание, что именно уплата страховых взносов на обязательное пенсионное страхование формирует пенсионные права граждан. Если вы решили работать сами на себя, не забывайте, что только от вас зависит пенсия. Граждане из числа самозанятого населения уплачивают страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за себя самостоятельно. Пенсионные права данных лиц возникают только в случае вступления в добровольные правоотношения по обязательному пенсионному страхованию и уплаты страховых взносов», - сообщили в пресс-службе отделения ПФР по Пензенской области.

Отмечается, что зарегистрироваться в ПФР можно через мобильное приложение «Мой налог» (6+). С помощью него можно добровольно уплачивать страховые взносы. Причем размер не важен.

«Чтобы получить целый год страхового стажа, необходимо уплатить в расчетном периоде не менее фиксированного размера страхового взноса на обязательное пенсионное страхование, определяемого в соответствии со статьей 430 Налогового кодекса Российской Федерации (за 2019 год – 29 354 рубля, за 2020 год – 32 448 рублей). В случае уплаты меньшей суммы в страховой стаж будет засчитан период, пропорциональный уплате. Максимальная сумма, которая может быть уплачена на добровольное пенсионное страхование – 256 185,60 рублей в 2020 году (8 МРОТх22%х12 месяцев)», - уточнили в пресс-службе.

Ранее пензенцам сообщали о том, какие привилегии могут получить самозанятые и какой налоговый режим для них предусмотрен. Подробнее об этом можно узнать здесь.