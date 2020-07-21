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21.07.2020г.
Самозанятым пензенцам рассказали, как обеспечить себе пенсию

Самозанятым пензенцам рассказали, как обеспечить себе пенсию

Вт, 21.07.20 16:16
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В Пензенской области ввели специальный налоговый режим для самозанятых. Тем, кто зарегистрировал новый статус, не нужно платить взносы в Пенсионный фонд России. Стало известно, повлияет ли нововведение на будущую пенсию.

«Обращаем внимание, что именно уплата страховых взносов на обязательное пенсионное страхование формирует пенсионные права граждан. Если вы решили работать сами на себя, не забывайте, что только от вас зависит пенсия. Граждане из числа самозанятого населения уплачивают страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за себя самостоятельно. Пенсионные права данных лиц возникают только в случае вступления в добровольные правоотношения по обязательному пенсионному страхованию и уплаты страховых взносов», - сообщили в пресс-службе отделения ПФР по Пензенской области.

Отмечается, что зарегистрироваться в ПФР можно через мобильное приложение «Мой налог» (6+). С помощью него можно добровольно уплачивать страховые взносы. Причем размер не важен.

«Чтобы получить целый год страхового стажа, необходимо уплатить в расчетном периоде не менее фиксированного размера страхового взноса на обязательное пенсионное страхование, определяемого в соответствии со статьей 430 Налогового кодекса Российской Федерации (за 2019 год – 29 354 рубля, за 2020 год – 32 448 рублей). В случае уплаты меньшей суммы в страховой стаж будет засчитан период, пропорциональный уплате. Максимальная сумма, которая может быть уплачена на добровольное пенсионное страхование – 256 185,60 рублей в 2020 году (8 МРОТх22%х12 месяцев)», - уточнили в пресс-службе.

Ранее пензенцам сообщали о том, какие привилегии могут получить самозанятые и какой налоговый режим для них предусмотрен. Подробнее об этом можно узнать здесь.

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17.07.2020 07:30
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17.07.2020 06:25
Талантливые и независимые. Три истории успеха молодых людей из Пензы
16.07.2020 08:25
Пензенцы вывели производство авиатренажеров на новый уровень
16.07.2020 07:32
Три пензенских сквера преобразят до конца года. ПРОЕКТЫ
15.07.2020 07:29
Анатолий Квитко: Ренессанс пензенского бокса 70-80-х возможен
15.07.2020 06:25
Получившая квартиру врач из Пензы рассказала о жилье и отношении к профессии
14.07.2020 15:58
Эстетика малых городов: интервью с пензенским архитектором о благоустройстве
14.07.2020 07:15
«Мы поверили, что дом достроят, нас не обманули». Интервью с дольщиками ЖК «Маяковский»
13.07.2020 08:29
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12.07.2020 14:41
На Суре у плотины ТЭЦ-1 в Пензе обнаружили масляные разводы
10.07.2020 18:33
«Трудности развивают навыки». Интервью с визажистом «Первого канала» Викторией Бойчак
10.07.2020 16:47
«Конечная цель – установить судьбу каждого бойца». Интервью с Ларисой Казаковой
09.07.2020 18:00
Зареченца без маски едва не вышвырнули из автобуса, а пассажирка устроила скандал
07.07.2020 16:09
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06.07.2020 15:57
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06.07.2020 10:04
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