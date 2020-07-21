В Пензе над зданием цирка начали устанавливать купол. ФОТО

В Пензе началась установка купола над зданием цирка. 21 июля журналист информагентства Валерия Русяева отправилась на место, чтобы запечатлеть этот процесс.

Отметим, что купол представляет собой сложную конструкцию из металла, вес которой, по информации телеканала «Экспресс», составляет около 300 тонн.

Пока установили всего несколько элементов, всего же их 32. Диаметр сооружения - 44 метра. Завершить монтаж подрядчик планирует к середине августа, сдача цирка запланирована на 2021 год.