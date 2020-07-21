Как ведется реконструкция трех скверов в центре Пензы. Фото

В областном центре начали благоустройство трех скверов - им. А.С. Пушкина, Славы и «Копилка пословиц». 21 июля журналист ИА «Пенза-Пресс» Валерия Русяева отправилась на место, чтобы посмотреть, на каком этапе находится реконструкция.

Судя по кадрам, на объектах работают спецмашины – ведется замена старого покрытия.

Сквер в границах ул. Московской, Володарского, Пушкина («Копилка пословиц»)

Сквер на пересечении улиц Плеханова-Пушкина (сквер им. А. С. Пушкина)

Сквер в границах улиц Урицкого, Кирова, Славы (бульвар Славы)

По проекту, в сквере «Копилка пословиц» выложат бетонной тротуарной плиткой дорожки и пешеходные аллеи. Кроме того, на территории оборудуют детские площадки, засеют газон, также там появится цветник. В сквере Пушкина на пешеходных аллеях и дорожках положат бетонную тротуарную плитку. На территории появится игровая зона с резиновым покрытием, а в сквере Славы сделают входные зоны с улиц Кирова и Урицкого, детская площадка, настольный теннис, фуд-корт с кафе и торговый киоск.

Планируется, что обновленные зоны отдыха пензенцы увидят уже в середине декабря. Проекты можно посмотреть здесь.