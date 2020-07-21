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21.07.2020г.
Какими будут первые международные перелеты после пандемии Covid-19

Какими будут первые международные перелеты после пандемии Covid-19

Вт, 21.07.20 16:53
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Пандемия практически полностью парализовала международное авиасообщение. Введенные из-за коронавируса ограничения постепенно снимают. Глава аналитической службы «АвиаПорт» Олег Пантелеев рассказал, какими будут первые полеты.

По его словам, основные правила перевозки, уже существующие на внутрироссийских рейсах, останутся прежними. Пассажирам необходимо использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать соцдистанцию.

«Те граждане, которые прибывают из-за рубежа, должны будут в аэропорту на борту самолета заполнить анкеты. В течение трех дней после прибытия в Россию — сдать тест на коронавирус и предоставить данные на сайте госуслуг», — пояснил аналитик.

Как отметил телеканал «360», подобные меры позволят избежать 14-дневной самоизоляции. Кроме того, и столичные, и региональные аэропорты готовятся к тому, чтобы предлагать тестирование на коронавирус по экспресс-методу.

«Вылетая, можно будет оперативно получить справку для въезда в другую страну, если потребуется, а, возвращаясь, пройти тестирование и буквально спустя час получить результаты», — рассказал Олег Пантелеев.

Что касается цен, то они точно не опустятся ниже прошлогодних. Возможно, даже окажутся чуть выше. Перелеты внутри страны пока дешевле, чем годом ранее. Авиакомпаниям приходится выставлять вывозные рейсы на внутрироссийские, и предложение ощутимо превышает спрос.

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17.07.2020 07:30
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17.07.2020 06:25
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16.07.2020 08:25
Пензенцы вывели производство авиатренажеров на новый уровень
16.07.2020 07:32
Три пензенских сквера преобразят до конца года. ПРОЕКТЫ
15.07.2020 07:29
Анатолий Квитко: Ренессанс пензенского бокса 70-80-х возможен
15.07.2020 06:25
Получившая квартиру врач из Пензы рассказала о жилье и отношении к профессии
14.07.2020 15:58
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14.07.2020 07:15
«Мы поверили, что дом достроят, нас не обманули». Интервью с дольщиками ЖК «Маяковский»
13.07.2020 08:29
Купить нельзя пройти мимо: первые приобретения для малыша
12.07.2020 14:41
На Суре у плотины ТЭЦ-1 в Пензе обнаружили масляные разводы
10.07.2020 18:33
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10.07.2020 16:47
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06.07.2020 10:04
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03.07.2020 14:27
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