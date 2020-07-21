Какими будут первые международные перелеты после пандемии Covid-19

По его словам, основные правила перевозки, уже существующие на внутрироссийских рейсах, останутся прежними. Пассажирам необходимо использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать соцдистанцию.

«Те граждане, которые прибывают из-за рубежа, должны будут в аэропорту на борту самолета заполнить анкеты. В течение трех дней после прибытия в Россию — сдать тест на коронавирус и предоставить данные на сайте госуслуг», — пояснил аналитик.

Как отметил телеканал «360», подобные меры позволят избежать 14-дневной самоизоляции. Кроме того, и столичные, и региональные аэропорты готовятся к тому, чтобы предлагать тестирование на коронавирус по экспресс-методу.

«Вылетая, можно будет оперативно получить справку для въезда в другую страну, если потребуется, а, возвращаясь, пройти тестирование и буквально спустя час получить результаты», — рассказал Олег Пантелеев.

Что касается цен, то они точно не опустятся ниже прошлогодних. Возможно, даже окажутся чуть выше. Перелеты внутри страны пока дешевле, чем годом ранее. Авиакомпаниям приходится выставлять вывозные рейсы на внутрироссийские, и предложение ощутимо превышает спрос.