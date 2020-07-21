Белозерцев возложил цветы к мемориальному комплексу в Пачелме

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 21 июля во время рабочей поездки в Пачелмский район оценил качество ремонтных работ на двух объектах.

Так, на площадке мемориала Славы рабочие установили бронзовые бюсты героев и стелы с именами жителей поселка, погибших в военные годы. Реконструкция аллеи Славы идет в настоящее время.

На общественных пространствах меняют асфальтовое покрытие, укладывают брусчатку, оформляют газон, занимаются монтажом кованых ограждений. Глава региона возложил цветы к памятнику мемориального комплекса и пообщался с учащимися казачьего корпуса и другими школьниками.

«С 1 августа мы открываем лагеря отдыха для детей. Тенденция распространения коронавируса идет на убыль, мы взяли ситуацию под контроль. Планируем открыть загородные и пришкольные лагеря. Так что, у вас будет возможность отдохнуть», - сообщил юным пачелмцам губернатор.

Также он проверил, как реализуется проект модернизации аллеи центральной части Пачелмы. Данная территория разделена на три зоны, включает входную группу, примыкающую к главной площади, арт-объект и спортивную площадку. Здесь же разместят игровые элементы для детей и велопарковку, уточнили в пресс-центре облправительства.

«Стоимость строительно-монтажных работ - 9 млн 865 тыс рублей», - добавил Иван Белозерцев.

Реконструкцию аллеи Славы планируют завершить в конце августа. Благоустройство объектов ведется в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды», инициированного президентом РФ.