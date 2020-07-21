Белозерцев возложил цветы к мемориальному комплексу в Пачелме

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 21 июля во время рабочей поездки в Пачелмский район оценил качество ремонтных работ на двух объектах.
Так, на площадке мемориала Славы рабочие установили бронзовые бюсты героев и стелы с именами жителей поселка, погибших в военные годы. Реконструкция аллеи Славы идет в настоящее время.
На общественных пространствах меняют асфальтовое покрытие, укладывают брусчатку, оформляют газон, занимаются монтажом кованых ограждений. Глава региона возложил цветы к памятнику мемориального комплекса и пообщался с учащимися казачьего корпуса и другими школьниками.
«С 1 августа мы открываем лагеря отдыха для детей. Тенденция распространения коронавируса идет на убыль, мы взяли ситуацию под контроль. Планируем открыть загородные и пришкольные лагеря. Так что, у вас будет возможность отдохнуть», - сообщил юным пачелмцам губернатор.
Также он проверил, как реализуется проект модернизации аллеи центральной части Пачелмы. Данная территория разделена на три зоны, включает входную группу, примыкающую к главной площади, арт-объект и спортивную площадку. Здесь же разместят игровые элементы для детей и велопарковку, уточнили в пресс-центре облправительства.
«Стоимость строительно-монтажных работ - 9 млн 865 тыс рублей», - добавил Иван Белозерцев.
Реконструкцию аллеи Славы планируют завершить в конце августа. Благоустройство объектов ведется в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды», инициированного президентом РФ.
Также посетили Аллею Славы р.п.Пачелма, где проходит капремонт в рамках реализации национального проекта «Формирование комфортной городской среды». Стоимость строительно-монтажных работ 9 млн 865 тыс руб.— Иван Белозерцев (@BelozercevIA) July 21, 2020
Срок завершения работ - конец августа 2020 года. pic.twitter.com/zgfgja5ixY