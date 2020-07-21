Пензенцы отметят День Военно-Морского флота в Засечном

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В Городе Спутнике 26 июля состоится празднование Дня Военно-Морского флота (0+). Пензенцев приглашают на Фонтанную площадь.
В пресс-центре регионального правительства уточнили, что мероприятие состоится в 9:00.
Праздник начнется с возложения цветов к монументу «Колокол памяти». После гости смогут ознакомиться с выставкой краеведческого музея «Герои – моряки пензенцы» и музея боевой славы Морского Собрания, а также принять участие в мастер-классах. Помимо этого, для гостей выступят творческие коллективы.
В завершение все желающие смогут посмотреть на большом экране прямую трансляцию парада кораблей в Санкт-Петербурге.