Участники молодежного форума «Инженеры будущего» пообщались с журналистами

21 июля пензенские журналисты пообщались с участниками международного молодежного промышленного форума «Инженеры будущего» (18+).

Отмечается, что мероприятие впервые проводят в онлайн-формате. К образовательной программе форума, включающей 30 направлений, получили доступ молодые специалисты до 35 лет. Как сообщает пресс-центр облправительства, область второй год подряд представляет команда Пензенского регионального отделения Союза машиностроителей России. В команду вошли 11 человек, среди них - работники АО «ППО ЭВТ им. В. А. Ревунова», ООО «СВАР», ООО «СтанкоМашСтрой» и аспирантка ПензГТУ. В настоящее время участники совмещают работу, повседневные дела и учебу на форуме, а также участвуют во всех активностях: в спортивных челленджах, в деловой программе и даже в конкурсе красоты и талантов.

Напомним, форум завершится 30 июля. В повестке «виртуального» обучающего лагеря «Инженеры будущего» - открытые онлайн-встречи с главами государственных корпораций, руководителями и экспертами крупнейших предприятий машиностроительной отрасли, конкурсы в социальных сетях, видеолекции и дистанционные мастер-классы от знаменитых актеров, режиссеров и сценаристов.