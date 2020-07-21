Губернатор ответил на вопросы жителей Пачелмского и Башмаковского районов

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 21 июля во время рабочей поездки в Башмаковский и Пачелмский районы провел личные приемы граждан.

Один из обратившихся рассказал о важности завершения ремонта дороги, которая связывает села Соседка и Каменка Башмаковского района. Он поблагодарил за то, что на объекте обновили щебеночное покрытие, частично положили асфальт. Мужчина попросил продолжить строительство твердого покрытия.

«Нужно найти решение, рассмотреть возможность включения в одну из госпрограмм, дорогу отремонтировать полностью. Первые шаги сделаны, необходимо довести дело до конца, решением вопроса надо заниматься», - сказал глава региона.

Многодетная мать Татьяна Коренева сообщила о потребности жителей микрорайона многоэтажной застройки рабочего поселка Башмаково в детской площадке.

В пресс-центре регионального правительства отметили, что по программе развития сельских территорий в регионе предполагается установить 11 игровых площадок для детей. Башмаковский район в числе других должен получить деньги и установить площадку до завершения лета.

Еще один вопрос касался обеспечения жильем семьи с инвалидом в Пачелмском районе. Отмечается, что люди не стоят в очереди на получение жилья, а проживают в ветхом доме без удобств.

«Надо чтобы дом официально признали аварийным, тогда можно будет поставить в очередь, помочь с улучшением жилищных условий. Ситуация тяжелая, нужно поддержать», - поставил задачу Иван Белозерцев.

Также были озвучены вопросы, касающиеся дорог и уличного освещения. Кто-то рассказал об отсутствии сотовой связи. Все обращения поступили в обработку.